Педагог Марина Май предупредила о рисках чрезмерного увлечения репетиторством

Педагог и основатель образовательных центров Марина Май рассказала, что частые занятия с репетиторами могут привести к зависимости детей от взрослых и мешают развитию самостоятельности, сообщает Газета.ru .

Май заявила, что увлечение репетиторством стало массовым явлением и несет для детей множество рисков. По ее словам, родители часто обращаются к преподавателям, чтобы подготовить ребенка к школе или компенсировать пробелы в знаниях, однако это может привести к формированию у ребенка ложного представления об учебе.

«Индивидуальные занятия создают иллюзию, что учеба — это когда взрослый всегда рядом и объясняет материал до полного понимания. В школе такой поддержки не будет, и ребенку придется учиться работать самостоятельно», — пояснила Май.

Эксперт отметила, что занятия в группе гораздо эффективнее, так как помогают детям учиться взаимодействовать со сверстниками, слушать учителя и выдерживать общий темп. Она также подчеркнула, что индустрия репетиторства превращается в бизнес, где родители и дети становятся постоянными клиентами, а некоторые репетиторы даже выполняют задания за учеников.

«В результате ребенок теряет опыт самостоятельной работы и становится зависимым от взрослого», — рассказала Май.

Педагог добавила, что помощь репетитора бывает необходима в отдельных случаях — например, при пропущенных темах или смене школы. Однако, по ее мнению, репетитор должен быть временным помощником, а не постоянным наставником.

Май подчеркнула, что чрезмерная занятость ребенка — школа, кружки, репетиторы — лишает его времени на игру, общение и развитие собственных инициатив. Это может привести к выгоранию, потере интереса к учебе и снижению мотивации.

«Главная задача репетитора — научить ребенка учиться, а не просто объяснять материал», — подытожила эксперт.

Она посоветовала родителям честно ответить себе, зачем нужен репетитор, и не лишать детей возможности учиться справляться с трудностями самостоятельно.

