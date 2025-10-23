Педагог направления «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» Щелковского колледжа в Лосино-Петровском Никита Решко рассказал, что здесь стараются направлять своих подопечных на всевозможные конкурсы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подготовку к конкурсам начинают с основ: как подключить дрон и как им управлять. Он отметил, что главное — дать детям базовый старт. А дальше уже все зависит от них. Если есть запал, они продолжают самостоятельно заниматься не только в колледже, но и дома. Итог — призовые места на конкурсах. При этом педагоги всегда готовы помочь, объяснить или дать ответ на возникающие вопросы.

Студент третьего курса колледжа Дмитрий Митрофанов принял участие во всероссийском чемпионате по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Из 16 тысяч конкурсантов он вышел в финал и вошел в топ-20 юных пилотов дронов России.

«Он с самых первых дней начал очень сильно этим вопросом интересоваться. Вплоть до того, что он у себя на даче пытался экспериментировать с полетами и спрашивал, что делать, если дрон залетел в мангал», — рассказал Решко.

В дальнейшем вопросов было меньше. Иногда студент делился информацией, которую мог упустить педагог.

Как рассказал сам Дмитрий, пилотированию он научился за год. До поступления в колледж парень профессионально занимался футболом и на первом курсе не так много уделял внимание полетам. Начиная со второго курса, он погрузился в профессию и налетал уже больше тысяч часов в разных симуляторах и на настоящем дроне. К этим занятиям он относится так же, как и к тренировкам: чтобы добиться успеха, необходимо постоянно заниматься.

Сейчас Дмитрий вместе с учениками первого и второго курса готовится к Федерации гонок дронов России Московской области. Им предстоит пройти пролет на симуляторе и на трассе, а также собрать дрон онлайн. Ранее студенты колледжа заняли третье место в Фестивале гонок дронов в Коломне.

