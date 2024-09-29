Педагог из Щелково вышла в финал Всероссийского конкурса профмастерства

Инна Зуева, педагог дополнительного образования из плавательного центра «Нептун», успешно прошла в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов, которые обучают детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физкультуры и спорта, в 2024 году. Ее общий педагогический стаж составляет 17 лет, и она вошла в десятку лучших участников в номинации «Педагог — формула успеха», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Финал конкурса пройдёт в Москве 27 сентября 2024 года. Инне Зуевой, представляющей Московскую область, предстоит пройти компьютерное тестирование и защитить свой методический проект.

Педагоги дополнительного образования в Подмосковье активно участвуют в профессиональных конкурсах, и их достижения в этом направлении впечатляют. Важно отметить, что возможность проявить себя и показать своё мастерство есть у представителей самых разных категорий педагогических работников, включая тех, кто работает в популярном спортивном направлении дополнительного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.