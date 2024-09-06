Педагог из Реутова выбрала электронную форму голосования на выборах

В Реутове проходит голосование на выборах депутатов в местный совет депутатов. Педагог из Реутова Юлия Мартынова рассказала, что выбрала электронную форму.

«Выбрала такой способ участия в голосовании, потому что это удобно, быстро, комфортно. Все прошло легко и просто», — рассказала Юлия Мартынова.

Вся процедура ДЭГ заняла не более пяти минут. Из технических требований — достаточно быть обладателем смартфона и учетной записи на Госуслугах.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов Всего расположено 46 избирательных участков. В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

У жителей есть возможность проголосовать на своем избирательном участке, на дому или удаленно — с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.