Педагог из Подольска отличилась в конкурсе «Педагогический дебют-2024»

Учитель истории и обществознания из Лицея № 1 Обижаева работает в лицее уже второй год. Она творчески подходит к своей работе и активно использует современные технологии, в том числе нейросети. Старается делать уроки более интересными и увлекательными для учеников.

Обижаева является классным руководителем 7 класса и организует экскурсии, которые не только расширяют кругозор детей, но и помогают им лучше понять учебный материал. Ее увлеченность историей и обществознанием вдохновляет учеников, делая их учебный процесс ярким и запоминающимся.

На итоговом региональном этапе в Орехово-Зуево она прошла три этапа: визитная карточка, открытое занятие и публичное выступление по приоритетным направлениям развития образования. По итогам конкурса девушка вошла в пятерку победителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.