Педагог из Подмосковья посетила раскопки массового захоронения жертв геноцида

В Минске продолжается форум «Россия — Беларусь. Преступления нацистов — Без срока давности». Делегация, в составе которой педагог-организатор Сергиево-Посадского колледжа Татьяна Ваулина, посетила раскопки массового захоронения жертв геноцида в лесном массиве урочище Уручье в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На этом месте в лесу обнаружена 21 расстрельная яма, где лежат останки около 57 тысяч человек. Это одно из самых больших мест массового уничтожения мирных жителей и военнопленных. В ходе раскопок было поднято большое количество предметов обихода — это расчески, монеты, вставные зубы, очки, бритвенные и пишущие принадлежности. Личности подавляющего большинства убитых в урочище Уручье установить не удалось.

Судебным экспертам удалось прочесть содержимое нескольких солдатских медальонов, установить владельцев и оповестить потомков о том, что их предок не пропал без вести, а погиб под Минском.

«Наше поколение не должно забывать подвиг и трагедию людей в Великой Отечественной войне, и не допустить фальсификацию истории», — сказал представитель колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.