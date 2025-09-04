Педагог из Мытищ победил на чемпионате мира по судомодельному спорту

Мытищинский педагог Анатолий Митрошкин стал победителем чемпионата мира по судомодельному спорту. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 судомоделистов из семи стран: Беларуси, Грузии, Йемена, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне состоялся чемпионат мира по судомодельному спорту в скоростных и копийных классах. Анатолий Митрошкин, преподаватель секции судомодельного спорта детско-юношеского центра «Галактика» в г. Мытищи, победил в дисциплине — модели класса F1-V3,5 с двигателем внутреннего сгорания, где важны точность и технические характеристики.

«Этот успех подтверждает высокий уровень подготовки Анатолия Александровича и его учеников, а также успешное развитие одной из лучших школ судомодельного спорта в России, которая работает в Мытищах», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Детско-юношеский центр «Галактика» — крупнейшая организация дополнительного образования детей в г. о. Мытищи. В кружках и секциях обучается более 8,5 тыс. детей и подростков в возрасте от пяти до восемнадцати лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.