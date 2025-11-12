Педагог из Ленинского купил жилье благодаря «Социальной ипотеке»

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Одной из девяти участников программы среди педагогов округа стала учитель английского языка, которая приобрела квартиру в новостройке на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Программа „Социальная ипотека“, реализуемая в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора, предоставляет возможность работникам социальной сферы решать жилищные вопросы. Проект предназначен для медиков, учителей, молодых ученых, специалистов оборонно-промышленного комплекса и тренеров, способствуя закреплению квалифицированных кадров в муниципалитетах Подмосковья», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что обладательницей собственного жилья стала Ирина Школьникова, преподаватель английского языка Видновской средней общеобразовательной школы № 1. Молодой педагог работает в образовании более пяти лет, с первого дня профессиональной деятельности — в стенах этого учебного заведения.

«Программа стала реальным шансом обзавестись своими квадратными метрами. Выбрала новостройку в Видном, сейчас занимаюсь отделкой. Планирую оформить интерьер в светлых серых тонах с деревянными акцентами — стильно и современно. Очень довольна, что в школу есть прямой транспорт», — поделилась педагог Ирина Школьникова.

За период 2023–2025 годов 21 работник образования воспользовался возможностями подпрограммы «Социальная ипотека» в рамках государственной программы Московской области «Жилище». Динамика участия показывает устойчивый рост: в 2023 году улучшили жилищные условия 6 педагогов, в 2024 году — 6 педагогов, а в 2025 году — уже 9 педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу – электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», – уточнил Воробьев.