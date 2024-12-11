Педагог из Химок выступила на Всероссийском форуме

Заместитель директора и учитель начальных классов школы № 29 городского округа Химки Ирина Агибалова выступила на Всероссийском форуме «Новая философия воспитания». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом среди специалистов в сфере образования и воспитания, включая советников директоров по воспитательной работе и других профессионалов, работающих с детьми и молодежью.

В своем выступлении Ирина Агибалова она затронула важную тему влияния школьного воспитательного пространства на развитие у детей так называемых «мягких навыков» — это коммуникация, критическое мышление, умение работать в команде и эмоциональный интеллект.

«Ирина Витальевна акцентировала внимание на том, что создание поддерживающей и безопасной атмосферы внутри школы — это основа для успешного воспитания подрастающего поколения. Она рассказала о том, как важно вовлекать в процесс воспитания не только учителей, но и родителей, а также самих учеников, создавая единое воспитательное пространство, где каждый участник играет свою роль», — сказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Участие педагогов из Химок в подобных мероприятиях укрепляет позиции городского округа как одного из лидеров в сфере образования на региональном уровне.

«При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и Совета депутатов в Химках действуют программы льгот и поддержки для учителей, включая компенсации за аренду жилья, выплаты за классное руководство и участие в региональной программе «Социальная ипотека», благодаря которой педагоги могут получить жилье на льготных условиях», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и другие уникальные специалисты. В рамках данной программы правительство Московской области покупает жилье для обладателей сертификатов на соципотеку, а сами участники платят только проценты по ипотечному кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.