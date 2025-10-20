Педагог из Химок подготовила 4-х призеров Всероссийской олимпиады по математике

«Ученики активно участвуют в конкурсах, проектах и олимпиадах. По итогам прошлого учебного года четверо семиклассников стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по математике. Обучение проходит в рамках проекта «Математические классы Подмосковья», который стартовал в 2024 году для 7-го класса», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Предмет ведет Юлия Еремина, прошедшая добровольную сертификацию с результатом «Высокий уровень» и максимальными 100 баллами. Педагог активно повышает свою квалификацию. С 2017 года она является экспертом ОГЭ по математике, а с 2019 года — экспертом ЕГЭ. Среди ее достижений — премия губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и учитель начальных классов» в номинации «Лучший учитель математики» (2017) и участие в апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики (2021). За свои успехи в обучении и воспитании учеников была награждена почетной грамотой министерства образования Московской области, а также благодарственными письмами от депутатов Совета депутатов г. о. Химки и управления по образованию Администрации г. Химки.

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня среди учеников Юлии Ереминой остаются стабильными: средний балл составил 77 в 2021 году, 74 в 2022 году и 82 в 2024 и 2025 годах. В 2024 году трое выпускников достигли стобалльных результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.