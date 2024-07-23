Педагог из Егорьевска победил в областном этапе конкурса профессионального мастерства

Конкурс ежегодно организует Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания с целью повышения социальной значимости профессии педагога допобразования, направленной на формирование гармонично-развитой личности.

Конкурс проходил в заочной форме среди педагогов допобразования в области физической культуры и спорта.

«Единоборствами занимаюсь с самого детства, и, конечно же, была мечта быть преподавателем, наставником для других ребят, что получается уже более 15 лет», — рассказывает Николай Ильин.

Айкидо Николай Алексеевич занимается с 2006 года, а с 2017 начал культивировать кендо в Егорьевске. Педагог воспитал многократных чемпионов Московской области, Центрального федерального округа и России. Сам также периодически выступает в соревнованиях, является победителем чемпионата Московской области 2023 года, входит в состав сборной Московской области по кендо.

Для участия в конкурсе профмастерства необходимо было подготовить видеовизитку, записать часть занятия, продолжительностью до 20 минут, а также направить на оценку портфолио с собственными методическими разработками. Николай Алексеевич стал победителем в номинации «Педагог-формула успеха».

«Участие в конкурсах — это тоже своего рода победа, она показывает моим же воспитанником, что надо уметь продемонстрировать свою работу и показать ее другим педагогам. Может быть, кто-то тоже возьмёт на вооружение какие-то мои разработки, и они помогут воспитывать наше молодое поколение сильным духом», — говорит Николай Ильин.

Далее преподаватель планирует принять участие и во всероссийском этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.