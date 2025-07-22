Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 19:08

Педагог Долгопрудного прошла во второй тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Педагог дополнительного образования школы № 14 Долгопрудного Татьяна Садыкова прошла во второй федеральный тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Она стала призером в номинации «Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой направленности» на региональном этапе конкурса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он собрал выдающихся педагогов дополнительного образования со всей Московской области. В этом году за звание лучших соревновались 485 участников из 50 муниципалитетов региона.

Второй тур федерального заочного этапа конкурса продлится до 10 августа. Финальный (очный) этап пройдет в два тура с 23 по 26 сентября в Новосибирске.

Цель конкурса — создать эффективные условия для непрерывного профессионального развития, творческого и карьерного роста педагогов, работающих в сфере дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.

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