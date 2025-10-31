Печальная пора: почему люди часто расстаются осенью

Эксперт-психолог Олеся Иневская заявила, что осенью с наступлением поры затяжных дождей и уменьшением светового дня чаще всего происходят расставания, сообщает «ФедералПресс» .

«Осенняя пора приносит с собой психологические изменения, которые могут способствовать разрыву отношений. С сокращением светового дня и ухудшением погоды у многих людей наблюдаются снижение уровня серотонина и общий спад настроения», — сказала специалист.

По ее словам, недостаток солнечного света в осенне-зимний период приводит к изменениям на биохимическом уровне: в головном мозге падает синтез серотонина, нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение, что способно усиливать подавленность и негативно сказываться на чувстве привязанности. В паре партнеры могут проявлять меньше терпения, становятся более безразличными или вспыльчивыми.

Психологи считают осеннее время «сезоном психологического завершения», поскольку угасание природы способствует усилению рефлексии и подведению итогов. В спокойной обстановке человек невольно уходит в себя и острее переживает недовольство существующей связью.

Кроме того, приближение конца года может мотивировать к переоценке отношений.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.