Печаль и смущение: жителей беспокоит аэропорт «Сратов»

Жители Саратова обеспокоились, что из одноименного названия местного аэропорта исчезла буква «а». По их словам, «С…ратов» вызывает у них чувство печали и смущения, сообщает Telegram-канал «Подъем».

В аэропорту объяснили, что буква никуда не исчезала, ее сняли для ремонта. Вместо объемного объекта временно установили плоскоформатный.

«Она не отвалилась, мы сами ее сняли специально, идет ремонт. Сейчас только что установили временную конструкцию на время ремонта основной вывески», — заявили в аэропорту.

После ремонта объемная вывеска вернется на прежнее место и продолжит радовать жителей Саратова. В социальных сетях граждане шутят, что «даже буква „а“ улетела в отпуск», а они — нет.