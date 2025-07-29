Пчелы-киборги: в Китае ученые создали новую уникальную технологию

В Китае исследователи разработали возможность управлять живыми пчелами при помощи микрочипов и нейростимуляции: это позволит в будущем использовать их вместо дронов, а пока мониторить окружающую среду и находить опасные для сельского хозяйства вещества, сообщает «Царьград» .

На тело пчелы ученые предполагают установить микропроцессоры и набор сенсоров, которые смогут передавать сигналы к нервной системе насекомого.

«Наши киберпчелы могут заменить дроны в ситуациях, где важны размеры и незаметность. Мы рассматриваем применение в экологическом мониторинге, спасательных операциях и агротехнике», — заявил глава лаборатории нейробиологических интерфейсов при университете робототехники и интеллекта в Шэньчжэне, профессор Цзянь Чжоу.

В мировом научном сообществе уже ведутся дискуссии на эту тему: ученые других стран опасаются, что киборгов будут применять для ведения войны. Пчелы могут стать шпионами или камикадзе, нарушить биологию.