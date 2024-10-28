Павшинскую пойму благоустроили в Красногорске в 2024 году

В Красногорске завершат благоустройство Опалиховского лесопарка до конца года

До середины ноября 2024 года в Красногорском городском округе Подмосковья планируют закончить благоустройство Опалиховского лесопарка и набережной реки Синичка, об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Красногорске благоустроили набережную в Павшинской пойме. Ее длина составляет 585 м. Специалисты в настоящее время приводят в порядок Опалиховский лесопарк, площадь которого составляет 44 га.

На его территории проложат пешеходные тропинки, установят детские и спортивные площадки. Там же разместят автостоянку и место для выгула собак. Работы в лесопарке планируют завершить до 15 ноября 2024 года.

К тому же сроку закончится благоустройство набережной реки Синичка. Там будут оборудованы зоны отдыха, смотровые площадки, пирсы, павильоны, раздевалки. По всей протяженности набережной разместят скамейки и урны.

Всего к концу 2024 года в Подмосковье благоустроят 12 парков и лесопарков, 24 пешеходные зоны и площади, 5 набережных, 14 скверов, 8 детских скверов, 13 катков и скейт парков.

Ранее глава региона сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.