сегодня в 15:45

Паводок в Домодедове пошел на спад 13 апреля

Паводковая обстановка в городском округе Домодедово 13 апреля остается спокойной и управляемой, угрозы подтопления домов и имущества нет. Уровень воды в реках за сутки снизился на 5–10 см, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным автоматизированных датчиков, установленных на ключевых водотоках, за последние сутки уровень воды в реках округа снизился на 5–10 см. Положительная динамика фиксируется на всей территории Домодедова.

Специалисты оперативных служб ежедневно контролируют гидрологическую ситуацию. При необходимости они регулируют работу водопропускных сооружений и шлюзов-регуляторов, чтобы обеспечить безопасный сброс воды и не допустить подтоплений.

В настоящее время действует одно ограничение движения — временно перекрыт низководный мост в районе ГПЗ Константиново. Водителям рекомендуют заранее выбирать объездные маршруты. Ситуация находится на личном контроле главы городского округа и профильных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.