Паводок начинается на Аляске перед встречей Путина и Трампа

Как пишет портал Alaska Beacon, ранее власти Джуно призвали жителей, которые находятся около ледника, эвакуироваться из-за прогнозирующегося на этой неделе паводка. Длина Менденхолла — почти 20 км. Он находится в 19 км от Джуно. 10 августа вода в приледниковом озере превысила уровень ледяной дамбы.

Пик придется на среду и достигнет отметки 16,6 фута (в районе 5 м). Скорее всего, паводок поставит рекорд и нанесет больший урон, чем в 2024 году, когда пострадало свыше 290 зданий.

15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.