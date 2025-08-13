Паводок начинается на Аляске перед встречей Путина и Трампа
Фото - © Unsplash.com
В городе Джуно, который является административным центром штата Аляска, начинается паводок, вызванный таянием ледника Менденхолл, сообщает РИА Новости.
Как пишет портал Alaska Beacon, ранее власти Джуно призвали жителей, которые находятся около ледника, эвакуироваться из-за прогнозирующегося на этой неделе паводка. Длина Менденхолла — почти 20 км. Он находится в 19 км от Джуно. 10 августа вода в приледниковом озере превысила уровень ледяной дамбы.
Пик придется на среду и достигнет отметки 16,6 фута (в районе 5 м). Скорее всего, паводок поставит рекорд и нанесет больший урон, чем в 2024 году, когда пострадало свыше 290 зданий.
15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.