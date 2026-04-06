Паводковая ситуация в Раменском округе остается стабильной

Паводковая обстановка по состоянию на 5 апреля в Раменском округе остается стабильной, несмотря на подъем уровня воды в реках. Все службы работают в режиме повышенной готовности, превышений критических отметок не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе действует оперативный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Специалисты МКУ «Рамспас и ПЧС» и Раменского пожарно-спасательного гарнизона круглосуточно мониторят обстановку. На Софьинском гидроузле уровень воды составляет 107,54 м, что соответствует норме.

Электронные датчики установлены на реках Вьюнка, Сетовка, Северка и Жданка. Превышений предельных значений не выявлено. Под постоянным наблюдением находятся участки, где ранее фиксировались подтопления: дорога «Никоновское – Чекменево» и жилой сектор в деревне Поповка.

В администрации рассматривают 16 обращений жителей о подтоплении придомовых участков. На контроле остается перелив грунтовой дороги в деревне Донино из-за разлива реки Донинки. Там подтоплен участок, ведущий к 10 частным домам и двум линиям застройки. Специалисты Раменского ДРСУ прочистили дренажную трубу и обеспечили проезд для спецтехники, организован также пешеходный обход с выходом на Егорьевское шоссе.

Жителям рекомендуют заранее подготовить «тревожный набор»: документы в герметичной упаковке, деньги, лекарства, запас продуктов и воды на три дня. При внезапном подтоплении необходимо отключить электричество, подняться на верхний этаж или крышу и подать сигнал спасателям. После спада воды перед входом в дом следует убедиться в безопасности конструкций и не включать газ и электричество до проверки сетей специалистами.

В экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112, 103 или 101, а также в ЕДДС Раменского округа по телефону +7 (496) 46-1-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.