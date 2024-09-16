Павловопосадцы присоединились к диктанту «ИТ-диктант» 2024

В Павлово-Посадском техникуме студенты присоединились к Всероссийской образовательной акции по проверке уровня цифровой грамотности «ИТ-диктант, который проходил в рамках Дня программиста — современного и молодого праздника специалистов по работе с цифровыми технологиями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организатором ИТ-диктанта, который проходил на платформе ит-диктант.рф в сети «Интернет» стал Департамент информатизации Тюменской области.

Участие в данной акции дало студентам уникальную возможность не только продемонстрировать свои знания в области информационных технологий, но и углубить понимание актуальных цифровых трендов. В течение мероприятия участники решали задачи различной сложности, охватывающие основные аспекты информационной безопасности, программирования и работы с цифровыми инструментами.

По окончании диктанта все участники получили сертификаты.

Проект «ИТ-диктант» стал значимым событием, способствующим повышению интереса молодежи к IT-сфере и формированию у них компетенций, необходимых в современном мире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.