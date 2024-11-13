В Павловском Посаде пройдет акция от Единой России «Коробка храбрости»

11 ноября стартовала ежегодная акция Единой России «Коробка храбрости». Партия собирает подарки для детей, которые проходят длительное лечение в больницах. Акция поможет поднять им настроение, а это в свою очередь, поможет быстрее стать здоровыми, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Подарить детям можно конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества и т. д. По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке», — сказала исполнительный секретарь местного отделения партии Единая Россия в Павловском Посаде Наталья Александровна Золина.

5 декабря все собранные подарки будут переданы в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, чтобы каждый ребенок мог взять тот подарок, который ему по душе.

Сбор подарков в Павловском Посаде организован в отделении партии «Единая Россия» по адресу: Павловский Посад, Площадь Революции, д. 15.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.