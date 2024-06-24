Павловопосадцы исполнили песню собственного сочинения ко Дню памяти и скорби

В Павловском Посаде в День памяти и скорби исполнили песню «Мы с вами» композитора и звукорежиссера Дениса Тихонова и поэта Татьяны Снимщиковой. Песня посвящена победе и единству русского народа, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

22 июня 83 года назад началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 млн человек. Каждый год 22 июня отдают дань памяти поколению героев, которые ради победы пожертвовали самым дорогим, своей жизнью. Они погибали в боях, мучились в фашистском плену, умирали от голода и лишений в тылу, все ради нас и нашего будущего. И этот подвиг навсегда в сердце каждого россиянина.

Исполнил песню Денис Тихонов, совместно со своей дочкой Эмилией. Так же им помогали воспитанники летнего оздоровительного лагеря «Новое поколение» средней школы № 9 Павловского Посада.

Премьера клипа состоялась 22 июня, в День памяти и скорби.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.