Павловопосадцев приглашают стать участниками творческой мастерской «Росток»

сегодня в 13:44

Творческая мастерская «Росток» в Павловском Посаде ведет набор детей от 7 лет и взрослых от 18 лет. Занятия проводятся на бесплатной основе, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основное направление доступные для павловопосадцев — танцевальные и театральные постановки.

«На занятиях мы научим основам актерского мастерства и сценической речи, поможем понять жанр импровизации, а также пластично двигаться», — сказала руководитель мастерской Анастасия Афанасьева.

Запись в кружок осуществляется через портал «Дома культуры Подмосковья».

Познакомится с руководителем и с творчеством коллектива можно на Дне открытых дверей, который пройдет 31 августа в 12:00 на площадке перед Евсеевским Домом культуры (Павлово-Посадский городской округ, деревня Евсеево, дом 30а).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.