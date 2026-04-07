Павлово-Посадский округ обсудил благоустройство и паводки

Традиционный месячник благоустройства стартовал на прошлой неделе. Власти поблагодарили жителей, предприятия и организации, которые уже присоединились к субботникам. В ближайшее время планируется привести в порядок дворы, скверы и улицы, к работам приглашают всех желающих.

Уровень воды в реке Клязьма снизился, паводковая ситуация стабилизировалась. При этом контроль сохраняется. Специалисты проводят встречи с жителями подтапливаемых территорий и по заявкам выполняют откачку грунтовых вод.

Коммунальным службам поручили усилить ямочный ремонт на дорогах и во дворах, а также проверить и восстановить элементы детских площадок, пострадавшие за зиму. Кроме того, в округе зафиксированы первые случаи поджогов сухой травы. Власти призвали взрослых провести профилактические беседы с детьми, чтобы предотвратить пожары.

В преддверии Светлой Пасхи в выходные планируется общегородской крестный ход. Подробности его проведения опубликуют дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.