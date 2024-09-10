Павловский Посад отправил гуманитарный груз в зону СВО

Волонтеры АНО «Союз» из Павловского Посада доставляет очередной гуманитарный груз в зону проведения Специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

32-й выезд волонтерской группы во фронтовую зону стартовал 9 сентября. Гумконвой посетит фронтовой госпиталь ХХХ бригады ВС РФ, 1 бат ХХХ бригады, первое хирургическое отделение Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака (г. Донецк) и др. дружественные подразделения 1 Донецкого АК МО РФ которые сражаются за свою землю с 2014 года.

На фронт будут доставлены дизельные генераторы, дроны, строительные материалы и инструменты, а так же грузовая автотехника и многое другое.

Помимо этого, ведется активный сбор гуманитарной помощи активными жителями округа и общественными организациями. Так, за сбор помощи сообщество «Помощь матерей Павловский Посад» благодарит:

Галину Роженкову;

«Мать солдата"и лично Марину Вишнякову и ее единомышленников — 1, 2, 3, пер. Игнатьевский;

Работникам поликлиники № 2;

Храму св. Николая Чудотворца и прихожанам;

Людмилу Мычкину;

Центр помощи семьям «Росток».

«Благодарим всех причастных к сбору гумпомощи, в скором времени будет доставлена на Курское и Запорожское направления» — говорится в сообщении.

Также напоминаем, что очередная отправка гуманитарного груза от Павлово-Посадского городского округа, под руководством председателя Совета депутатов Романа Тикунова состоится с 20 сентября.

В штабе, который базируется в местном отделении партии «Единая Россия» и Совете депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжают принимать запросы от павловопосадцев и электрогорцев, находящихся в зоне СВО: тел. 8 916 712-05-45.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.