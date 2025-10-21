Павлово-Посадский городской округ отправил гумпомощь на сумму 7,5 млн рублей

В ночь на 21 октября из Павлово-Посадского городского округа отправился очередной гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции. Перед отправкой, 20 октября, в Казанском храме Павловского Посада состоялся традиционный молебен, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конвой сформирован на основании запросов бойцов и включает оборудование и снаряжение для повышения мобильности, разведки, связи и быта. В составе груза: 4 автомобиля, 1 квадроцикл, 2 мотоцикла и 1 электромотоцикл, 3 квадрокоптера Mavic, 2 квадрокоптера Mavic 3 Pro, 1 квадрокоптер Mavic 3 Classic, 1 квадрокоптер Mavic 3T с тепловизором, 1 прицел с тепловизором, 2 надувные лодки, 2 спутниковых интернет‑комплекта Starlink, 2 детектора дронов «Марс», 3 детектора дронов «Булат‑4», 1 комплекс РЭБ «Талисман», 3 дизельных генератора, 3 инверторных бензиновых генератора, 26 автономных дизельных отопителей, 4 комплекта видеонаблюдения, а также автозапчасти, строительные материалы, технику, обмундирование и другие предметы фронтового обихода.

Общая стоимость отправленного груза превышает 7,5 миллиона рублей. Помощь распределят более чем по шестидесяти подразделениям, где проходят службу жители Павловского Посада и Электрогорска; подразделения дислоцированы в Курской, Белгородской, Брянской, Запорожской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР.

Руководителем гуманитарной миссии традиционно назначен Роман Игоревич Тикунов. Глава округа Денис Семенов выразил благодарность всем волонтерам, участвовавшим в сборе, комплектации и доставке грузов, отметив их вклад как решающий для своевременного оказания помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.