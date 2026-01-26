Павлово-Посадский городской округ готовится к новому мощному снегопаду

Вечером 26 января на территорию Московской области обрушится новый циклон. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться двое суток, что потребует значительных усилий коммунальных служб для поддержания нормального функционирования городской инфраструктуры, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для устранения последствий циклона в Павлово-Посадском городском округе будет задействовано около 200 единиц специализированной техники и более 400 специалистов. В парк техники входят тракторы МТЗ, комбинированные дорожные машины КДМ, погрузчики, грейдеры и роторы. Уборка будет вестись в круглосуточном режиме.

Снегоуборочные работы на дорогах будут проводиться по установленным приоритетам. В первую очередь коммунальщики приступят к расчистке опасных участков дорог. Второй приоритет — дороги с высокой интенсивностью движения и автобусными маршрутами. Затем очередь дойдет до городских дорог, дорог в населенных пунктах и подъездов к садоводческим некоммерческим товариществам. Завершающий этап — уборка сельских дорог.

На дворовых территориях в первоочередном порядке будут расчищены входные группы и ступени, проезды к контейнерным площадкам, лестницы, пандусы и спуски. Также уборка коснется тротуаров и пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, парковочных пространств.

В первый день снегопада крайне важно обеспечить расчистку маршрутов городского пассажирского транспорта, проездов для автомобилей экстренных служб — скорой помощи, пожарных расчетов, МЧС, полиции, а также для мусоровозов.

Власти Павлово-Посадского городского округа призывают жителей соблюдать осторожность в период непогоды и по возможности ограничить использование личного транспорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.