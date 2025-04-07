Паулина Андреева покинула Россию после развода с Федором Бондарчуком

Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком улетела на отдых в Стамбул

Известная актриса Паулина Андреева рассказала в своих социальных сетях, что уехала из России после расторжения брака с режиссером Федором Бондарчуком, сообщает Общественная Служба Новостей .

После развода с Бондарчуком Паулина предпочла провести время за границей, выбрав для отдыха Стамбул. В своих постах она опубликовала фотографии с красивыми видами Босфора, а также очаровательными улицами турецкого мегаполиса, украшенными работами местных художников. Сама актриса на этих снимках отсутствовала.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук зарегистрировали брак в 2019 году, а в марте 2021 года у них родился сын по имени Иван.

Слухи о возможном разводе стали активно распространяться с сентября предыдущего года, когда супруги были замечены на одном мероприятии по отдельности, что вызвало вопросы у фанатов. Кроме того, на их пальцах не было обручальных колец.

В качестве причин расставания назывались творческие разногласия: Паулина начала заниматься написанием сценариев, что могло спровоцировать конфликты. Также упоминались политические разногласия — Андреева поддерживала режиссера Авдотью Смирнову, покинувшую Россию в 2022 году.