Патрушев и Цыденов обсудили развитие экологии в Республике Бурятия

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев встретился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Основными темами стали реализация в республике государственной программы по развитию сельских территорий, вопросы агропромышленного комплекса, а также экологическая повестка, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

Алексей Цыденов напомнил, что Бурятия традиционно является животноводческим регионом. Сегодня в республике работает четыре племенных завода и 18 племенных репродукторов, специализирующихся на различных направлениях животноводства. Кроме того, активно развивается растениеводство. В частности, в настоящее время одно из приоритетных направлений деятельности — восстановление семеноводческих хозяйств.

В Республике Бурятия реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках нее в отдаленном районе в селе Курумкан идет строительство поликлиники, которая будет обслуживать более 13 тысяч жителей из десяти окрестных поселений. В здании разместятся взрослое и детское отделения, дневной стационар и различные лаборатории. По этой же программе продолжается строительство социальных объектов и жилья для востребованных в регионе специалистов, благоустраиваются общественные территории.

Кроме того, Дмитрий Патрушев и Алексей Цыденов обсудили природоохранные вопросы. В рамках национального проекта «Экология» в Республике Бурятия велись работы по ликвидации несанкционированных свалок, созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, сохранению озера Байкал, лесовосстановлению и расчистке водных объектов. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 15 млрд рублей. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» работа по этим направлениям в регионе будет продолжена.

Особое внимание на встрече уделили реконструкции очистных сооружений в регионе. Ход работ регулярно контролируется на заседаниях Инцидента № 55 «Очистные сооружения» под председательством Дмитрия Патрушева.