В Можайске прошел пленум Совета ветеранов

На Пленум местной организации Можайского городского округа Московской областной общественной организации ветеранов, прошедший в актовом зале администрации Можайского городского округа, собрались члены Совета ветеранов нашего округа и президиума Совета ветеранов, председатели первичных ветеранских организаций округа, представители общественных организаций, руководители школьных музеев трудовой и боевой славы нашего округа, а также приглашенные почетные гости.

Повестка Пленума в соответствии с нынешней непростой обстановкой в стране была архиважной: «О совместной работе местной организации Можайского городского округа Московской областной общественной организации ветеранов и управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского городского округа по вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения».

Всех участников Пленума от имени Главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и от себя лично тепло приветствовал Первый заместитель Главы Можайского городского округа Алексей Сперанский. Он пожелал ветеранам здоровья и успехов в воспитании молодого поколения, особо подчеркнув роль наставничества и опыт старших поколений в этом важном деле.

Обстоятельный и подробный доклад о проведенной Советом ветеранов за текущий год работе по патриотическому воспитанию можайской молодежи, а также о задачах на будущий период в свете подготовки к празднованию 80-летней годовщины Великой Победы сделала председатель Совета ветеранов Можайского городского округа, почетный ветеран Подмосковья, депутат Совета депутатов округа Нина Истратова.

По итогам работы Пленума было принято постановление, за которое единогласно проголосовали все его участники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.