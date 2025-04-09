Патриотическое мероприятие в СОШ № 34 прошло в Мытищах

В рамках партийного проекта «Успех V единстве поколений» в СОШ № 34 в Мытищах состоялось патриотическое мероприятие «Специальная военная операция глазами молодежи», приуроченное к Году Защитника Отечества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это событие собрало вместе не только учащихся, преподавателей, а также ветеранов, что создало атмосферу единства и взаимопонимания. Мероприятие прошло в сотрудничестве с депутатом от партии «Единая Россия» Вячеславом Муравьевым и ассоциацией ветеранов специальной военной операции (СВО). Вячеслав Муравьев подчеркнул важность таких инициатив для формирования у молодежи чувства патриотизма и глубокой любви к Родине.

В ходе мероприятия учащиеся смогли обсудить значимость специальной военной операции, познакомиться с историей и опытом ветеранов, а также выразить своё мнение и чувства в отношении происходящих событий. Специальные секции были посвящены темам мужества, чести и патриотизма, где молодежь задавала вопросы ветеранам, стремясь понять их переживания и взгляды на военные действия. Ветераны поделились своими воспоминаниями, рассказав о непростых условиях службы, о товариществе и братстве, которые возникают в экстремальных ситуациях. Они акцентировали внимание на важности поддержки военнослужащих как со стороны общества, так и со стороны правительства. Это вдохновило молодежь задуматься о своём будущем и роли каждого в защите страны.

«Такое взаимодействие между молодежью и ветеранами способствует укреплению связей между поколениями и повышает осознание значимости военной службы», — сказал Вячеслав Муравьев.

Программы патриотического воспитания развивают у школьников чувство ответственности за свою страну и желание активно участвовать в её жизни. Мероприятия подобного рода помогают создать фундамент для формирования будущих защитников Отечества, способных не только на словах, но и на деле продемонстрировать свою преданность и готовность служить Родине.

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