Патриотический урок с коллекцией оружия провели в Раменской школе

В Раменской школе № 8 для юных инспекторов дорожного движения провели патриотическое мероприятие — урок мужества с демонстрацией коллекции оружия времен Великой Отечественной войны из частного собрания. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Необычный урок мужества для учащихся отряда юных инспекторов дорожного движения прошел в музее боевой славы школы. Мероприятие было приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы.

Заместитель начальника Госавтоинспекции подполковник полиции Александр Голоскоков рассказал школьникам об экспонатах из частной коллекции оружия времен войны и истории каждого образца. Ребята узнали о подвигах советских солдат и важной роли тыла в годы Великой Отечественной войны.

В завершение урока мужества юные инспекторы движения смогли попрактиковаться в стрельбе из легендарного пистолета Макарова в импровизированном тире.

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