Патриотический урок провели студенты в Центре детского творчества в Орехово-Зуеве

В Центре детского творчества «Родник» имени Героя России А. Н. Осокина города Орехово-Зуево 25 ноября студенты исторического факультета Государственного гуманитарно-технологического университета провели патриотический урок «Письма военных лет» для обучающихся колледжей университета, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовал Николай Леонидович Осокин — отец Героя России Алексея Осокина.

Участники встречи познакомились с подлинными письмами солдат Великой Отечественной войны. Затем вместе обсудили их содержание, эмоции, сквозящие в словах, и роль переписки в поддержании боевого духа. Ребята размышляли о том, как была устроена военная почта, с какими трудностями сталкивались при доставке писем и что эти весточки значили для фронтовиков и их семей.

В завершение встречи Николай Леонидович провел для студентов экскурсию по музею, обратив особое внимание на письма выдающихся исторических и военных деятелей, представленные в экспозиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.