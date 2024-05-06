Патриотический концерт состоится в Мытищах 7 мая

Праздничный театральный концерт «Я в сердце берегу Святую Русь», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоится 7 мая в культурно-информационном центре «Леонидовка», сообщается на сайте администрации округа Мытищи.

Зрителей ждут постановки и композиции на военную тематику.

Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный.

Концерт пройдет по адресу: г. о. Мытищи, 2-й Щелковский проезд, 7, КИЦ «Леонидовка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.