сегодня в 17:26

Патриотический концерт ко дню начала СВО прошел в Химках

Патриотический концерт, посвященный памятной дате начала специальной военной операции, прошел 24 февраля в Доме культуры «Брехово» в Химках. В программе прозвучали фронтовые песни, а кадеты представили показательные выступления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило исторический экскурс, творческие номера и выступления воспитанников военно-патриотических объединений. Почетным гостем стал заместитель председателя совета депутатов округа Руслан Шаипов. Он подчеркнул значимость подобных встреч для молодежи и важность народного единства.

«Мы собрались, чтобы выразить благодарность нашим бойцам. Важно, что молодежь активно включается в такие программы: кадеты демонстрируют серьезную подготовку и готовность служить Отечеству», — сказал Руслан Шаипов.

Главным событием вечера стало выступление воспитанников военно-патриотического клуба «Кутузовский». Они показали элементы строевой подготовки и несколько показательных приемов. После этого артисты ДК исполнили фронтовые музыкальные композиции.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что в Химках патриотические мероприятия проходят в разных форматах и стали частью культурной жизни округа.

«Химки грамотно объединяют историю, музыку и спорт. Такая подача позволяет молодежи воспринимать патриотические темы живо и осознанно», — подчеркнул депутат.

Председатель совета депутатов округа Сергей Малиновский добавил, что подобные инициативы направлены на сохранение исторической памяти и ее передачу подрастающему поколению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.