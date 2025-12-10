Патриотический форум ко Дню волонтера прошел в Ямской школе Домодедово 8 декабря

Патриотический форум, посвященный Дню волонтера, объединил школьников, педагогов, волонтеров и представителей общественных организаций в новом здании образовательного комплекса «Маяк» в Домодедово 8 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ямской школе Домодедово 8 декабря прошел патриотический форум, главной темой которого стало воспитание молодежи на примерах мужества, долга и реальных поступков. Мероприятие собрало школьников, педагогов, волонтеров и представителей общественных организаций.

Руководитель музея боевой авиации имени Виктора Талалихина и основатель движения «Юные талалихинцы» Юрий Проскурин отметил, что такие ритуалы, как вынос знамени, исполнение гимна и произнесение клятвы, становятся для детей важными моментами, которые формируют характер.

Директор детского морского центра «Альбатрос» Ольга Бычкова рассказала, что воспитанники центра участвуют в городских акциях, помогают приютам и поддерживают мероприятия к памятным датам. Она подчеркнула, что ежедневная добровольческая работа формирует у подростков ответственность и готовность помогать.

Ветеран ВДВ и доброволец Максим Дюдяев поделился опытом оказания помощи бойцам и их семьям, а также отметил важность психологической поддержки для военнослужащих и их близких.

Участники форума пришли к выводу, что патриотизм проявляется не только на передовой, но и в повседневной помощи, волонтерстве и личном примере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.