Патриотический фестиваль «Защитник 2.0» пройдет 24 февраля в Орехово-Зуевском округе

Патриотический фестиваль «Защитник 2.0» состоится 24 февраля в Центре детского творчества «Родник» имени Героя России А. Н. Осокина в Орехово-Зуевском округе. Участники смогут посетить музей специальной военной операции и принять участие в тематических мастер-классах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для участников подготовили экскурсию по музею специальной военной операции, а также мастер-классы по сборке парашюта, стрельбе в лазерном тире, тактической медицине, робототехнике и плетению маскировочных сетей.

Кроме того, школьники смогут попробовать свои силы в этапах игры «Зарница 2.0», организованной «Движением Первых».

Ранее студенты Ликино-Дулевского политехнического колледжа прошли курс тактической медицины и обращения с оружием. Занятия проводили специалисты 704-К Фонд «С» (Боевое Братство Z) в рамках проекта «Ратная смена». Программу разработали сотрудники спецназа ФСБ и ССО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.