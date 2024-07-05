Патриотический автопробег завершился в Подмосковье

«Автопробег памяти прошел по 5 регионам России по маршруту: Московская область —Ленинградская область — Петрозаводск — Новгородская область —Тверская область —Московская область. В каждом регионе участников акции гостеприимно принимали местные жители, молодежь, активисты патриотических организаций. Очень важно помнить историю, чтить героев прошлого и рассказывать об этом нашему молодому поколению. Здорово, когда патриотические мероприятия разных форматов, будь то автопробег, урок мужества или кинопоказы, собирают много молодежи. Спасибо всем участникам!», — отметила министр Екатерина Швелидзе.

В Ленинградской области участники автопробега приняли участие в торжественных митингах и возложили цветы к мемориалу «Синявинские высоты» и «Братскому захоронению советских воинов, погибших в 1941–1944 годах на Лодейном поле», а также посетили музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда».

В столице Республики Карелия в Петрозаводске активисты вместе с жителями города возложили венок к Братской могиле и могиле Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы.

В Новгородской области поисковики посетили «Памятник воинам 2-й Ударной Армии» в деревне Мясной бор, где вместе с местными жителями почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы.

В Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений, которые включают в себя 113 поисковых отрядов — это более 3 тысяч поисковиков, которые проводят поисковые работы и увековечивают память погибших при защите Отечества не только на территории Подмосковья, но и других регионах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.