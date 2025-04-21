Патриотический автопробег «Дорогами Победы» пройдет в Подмосковье 21 мая

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» 21 мая проводит юбилейный патриотический автопробег «Дорогами Победы». Мероприятие посвящено празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Маршрут автопробега пройдет по городам воинской славы и населенным пунктам воинской доблести Московской области, сообщает пресс-служба московской областной общественной организации инвалидов «Колесница».

Участниками автопробега станут пилоты с инвалидностью (члены МОООИ «Колесница»), управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на кресла-колясках. Они представляют города: Пушкино, Серпухов, Фрязино, Мытищи, Красногорск, Чехов, Люберцы, Щелково, Сергиев-Посад, Краснознаменск, Химки, Клин, Долгопрудный, Старая-Купавна, Краснозаводск. Мероприятие объединило инвалидов с разными судьбами среди которых: инвалиды с военной травмой, участники СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области и городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты городских округов и Московской областной Думы, советники Глав городских округов.

Автопробег «Дорогами Победы» организованный МОООИ «Колесница» пройдет на территории Московской области третий раз. В 2023 году 12 участников Патриотического автопробега «Дорогами Победы» посетили: Мемориальный комплекс Героям панфиловцам (Волоколамский г. о., деревня Нелидово), музейный комплекс Зон Космодемьянской (Рузский г.о, деревня Петрищево), музей-заповедник Бородинское поле (Можайский г. о., деревня Бородино).

В 2024 году уже 16 участников автопробега провели митинги с возложением цветов в местах установки стел с изображением гербов и текстом указа Президента России о присвоении звания «Город воинской славы» населенных пунктов: Наро-Фоминск (площадь Победы), Можайск (Губернаторская площадь), Волоколамск (улица Сергачева), Дмитров (улица Советская).

Местом старта и первого митинга автопробега планируется Мемориал «Подольские курсанты» в г. Подольск, установленный в память подвига курсантов подольских артиллейрийского и пехотного военных училищ. Вторым местом митинга станет музейный комплекс Зои Космодемьянской (Рузский г.о, деревня Петрищево), а завершится мероприятие в Мемориальном комплексе Героям панфиловцам (Волоколамский г. о., деревня Нелидово).

Учитывая специфику инвалидов-колясочников, подобное мероприятие требует достаточно большое количество как финансовых затрат, так и организационных решений. Патриотический автопробег «Дорогами Победы» проходит при поддержке гранта для НКО Московской области с участием средств фонда президентских грантов.

Традиционно Автопробег проходит при координации министерства информации и молодежной политики Московской области. Поддержку оказывают Министерство здравоохранения Московской области, Территориальный центр медицины катастроф Московской области ГКУЗ, Администрации городских округов участников и мест проведения митингов.

В автопробеге ориентировочное количество автомобилей с ручным управлением запланированных к участию 20 единиц. Начало мероприятий автопробега в городе Подольск 21 мая в 11:00 утра. Завершение мероприятий автопробега в деревне Нелидово г. о. Волоколамский 21 мая в 19.00 вечера.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

Он также подчеркивал, что каждая встреча с ветеранами Великой Отечественной войны становится историей всей жизни.