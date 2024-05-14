Патриотический автопробег «Дорогами Победы» пройдет в Подмосковье 16 мая

сегодня в 09:16

В городах воинской славы Подмосковья 16 мая проведут патриотический автопробег «Дорогами Победы». Участниками будут 16 водителей с инвалидностью на машинах с ручным управлением, и передвигающиеся на креслах-колясках, сообщает пресс-служба московской областной общественной организации инвалидов «Колесница».

Автопробег пройдет в местах установки стел с изображением гербов города в Наро-Фоминске (площадь Победы), Можайске (Губернаторская площадь), Волоколамске (улица Сергачева), Дмитрове (улица Советская). Состоятся также тематические митинги с возложением цветов, чтением стихов и концертом.

Данное мероприятие объединило инвалидов с разными судьбами. Например, есть люди с военной травмой, участники спецоперации, спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты региона и округов, регштаба ОНФ, депутаты муниципалитетов и Мособлдумы, советники глав округов.

Автопробег начнется в 10:00 и завершится в 19:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

Он также подчеркивал, что каждая встреча с ветеранами Великой Отечественной войны становится историей всей жизни.