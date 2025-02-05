Патриотическая акция «Синий платочек Победы» пройдет к 80 летию Победы

8 февраля 2025 года в Гостином дворе в рамках выставки-форума «Уникальная Россия» пройдет патриотическое мероприятие «Синий платочек Победы», приуроченное к 80-летию Победы. Организаторами события выступят благотворительный фонд «Русская земля» и «Ассоциация ветеранов СВО».

В программе примут участие жены, дети, а также сами ветераны и участники специальной военной операции. Через творческие выступления они передадут эмоции и переживания, которые сопровождают их каждый день. Завершится мероприятие патриотическим показом платков «Синий платочек Победы», где в роли моделей выступят девушки из агитбригады «Синий платочек» и волонтеры, работающие в госпиталях.

«Поддержка родных очень важна на фронте. Когда враг так близок, даже самые смелые и мужественные воины могут потерять веру в Победу. Это бьет страшнее оружия. Именно поэтому на мероприятии „Синий платочек“ особое внимание уделяется любви солдат к своим женщинам. Она греет изнутри и придает силы духу», — рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции, ветеран СВО Дмитрий Афанасьев.

Цель мероприятия — выразить любовь и благодарность женам, женщинам и девушкам, которые ждут участников СВО. Программа выстроена так, чтобы подчеркнуть преемственность поколений и важность сохранения исторической памяти.

«Когда мы говорим, пишем, поём о подвигах наших героев, мы чувствуем единение всего народа, взаимопомощь, и поддержку. Событие „Синий платочек Победы“ — это торжество теплых чувств, которые выдерживают любые испытания судьбы. Синий платочек — символ женской верности и веры в Победу со времен Великой Отечественной войны. Мы с гордостью сохраняем традиции и символы наших предков», -сказалапрезидент благотворительного фонда «Русская земля» Анна Данилова.