Патриарх Кирилл вручил Путину орден святого князя Александра Невского
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе государства Владимиру Путину орден святого благоверного князя Александра Невского I степени, сообщается на сайте Кремля.
Данная общецерковная награда включена в перечень высших орденов РПЦ.
В воскресенье президент посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, где осмотрел 2 церкви — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого князя Александра Невского.
Ранее патриарх Кирилл направил Путину поздравление с Днем крещения Руси и тезоименитством.