Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии

В воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что не смог произнести проповедь после состоявшейся литургии в храме Христа Спасителя в столице, сообщает РИА Новости .

«Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь», — пояснил патриарх.

Он высказал надежду, что прихожане с пониманием отнесутся к ситуации. А также попросил молиться о нем.

Глава РПЦ еще поздравил всех верующих с праздником — Днем памяти святых отцов I Вселенского собора. А перед этим дал наставление епископу Феодосию. Он отправиться служить в Алатырской епархии Чувашской митрополии.