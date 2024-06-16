Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии
Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори
В воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что не смог произнести проповедь после состоявшейся литургии в храме Христа Спасителя в столице, сообщает РИА Новости.
«Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь», — пояснил патриарх.
Он высказал надежду, что прихожане с пониманием отнесутся к ситуации. А также попросил молиться о нем.
Глава РПЦ еще поздравил всех верующих с праздником — Днем памяти святых отцов I Вселенского собора. А перед этим дал наставление епископу Феодосию. Он отправиться служить в Алатырской епархии Чувашской митрополии.