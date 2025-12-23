Пастор из США рассказал о пережитом опыте клинической смерти

Пастор Дин Бракстон из Вашингтона в 2006 году перенес 105 минут клинической смерти после осложнений во время операции и рассказал о пережитом опыте встречи с Иисусом и ушедшими родственниками, сообщает «Царьград» .

В 2006 году 68-летний пастор Дин Бракстон из Вашингтона оказался на грани жизни и смерти из-за осложнений после операции. Инфекция вызвала остановку сердца, и врачи фиксировали отсутствие сердцебиения в течение 105 минут. Медики уже готовили документы для морга, когда Бракстон неожиданно пришел в себя без повреждений мозга. Этот случай был описан изданием Daily Mail и вызвал интерес как у медиков, так и у широкой публики.

По словам пастора, за время клинической смерти он испытал состояние глубокого покоя и радости. Бракстон утверждает, что встретил в том мире ушедших родственников, в том числе бабушку, а также людей, которых не знал при жизни. Он рассказал, что общался с ангелами, Иисусом и Богом, причем общение происходило без слов — через мгновенную передачу мыслей и образов.

Пастор отметил, что ключевым откровением для него стала идея о вечности семейных уз, которые, по его мнению, сохраняются и после смерти. В какой-то момент он услышал голос, приказавший ему вернуться: «Твое время еще не пришло».

После возвращения к жизни Бракстон признался, что полностью изменил взгляды на мир. Он стал уделять больше внимания отношениям с людьми и духовному развитию, а материальные ценности отошли для него на второй план.

