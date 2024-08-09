Пассажиры автобуса в Москве скрутили 87-летнего деда за оскорбление ЧВК «Вагнер»

Двое пассажиров одного из автобусов в Москве с криками «фашист» скрутили 87-летнего пенсионера, который оскорбил мемориал вагнеровцам на Варварке во время движения общественного транспорта мимо него, пишет Telegram-канал «Расстрига» .

По словам очевидцев, пенсионер вслух произнес слово «убийцы». Именно его и услышали другие пассажиры, которые тут же отреагировали и набросились на дедушку.

На Лубянке пожилого пассажира автобуса вытащили из салона транспорта и передали полиции. Стражи порядка пообщались с дедушкой и отпустили его без протокола.

Позднее все участники конфликта написали друг на друга заявления.

Теперь сотрудникам полиции придется разобраться во всех обстоятельствах случившегося.