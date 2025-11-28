Пассажирам аэропорта Домодедово рассказали историю Олеси Лев

Уже более двадцати лет пассажиры аэропорта Домодедово узнают знакомый спокойный голос, который сопровождает их перед вылетом, напоминает об окончании посадки и помогает сориентироваться в большом терминале. Этот голос принадлежит Олесе Лев — жительнице городского округа Домодедово и начальнику группы аудиального информирования аэропорта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ее работа — это ответственность, концентрация и безупречная дикция. Кандидатов в дикторы отбирают строго: речь без дефектов, высокая грамотность, правильная дикция и знание английского — обязательны.

«Я являюсь голосом аэропорта Домодедово. Многие годы мы работали в режиме прямого эфира. Это значит, что как только я нажала кнопку определенной зоны, у меня нет права на ошибку», — рассказала Олеся Лев.

Сегодня часть объявлений автоматизирована, но живой голос диктора по-прежнему незаменим — особенно в нестандартных ситуациях или при опоздании пассажиров.

Иногда она снова выходит в прямой эфир — так же уверенно и профессионально, как много лет назад, направляя пассажиров к выходам на посадку. Ее голос стал частью Домодедово: спокойным ориентиром в дороге, знакомым звуком путешествий и надежным помощником для миллионов людей, проходящих через авиагавань.

Работа диктора — это не только техническая функция, а настоящее искусство: вовремя сказать важное, создать атмосферу спокойствия и помочь пассажиру даже на расстоянии одного объявления.

