Паспорта вручили юным жителям Подмосковья

Мероприятие, посвященное получению молодыми жителями наукограда главного документа гражданина России, состоялось во Дворце культуры. Паспорта получили восемь человек.

Ребят и девушек поздравил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

«Возможно, вы поймёте это чуть позже, со временем. Но сегодня поменялся ваш статус, появились не только новые права, но и новые обязанности. Паспорт — это не только символ принадлежности к нашей большой и великой стране. Это знак того, что вы стали взрослыми людьми», — отметил он.

«Сегодня я получила паспорт, и это очень важное для меня событие. Немного волновалась, но теперь у меня есть документ, что я официально гражданка своей страны», — рассказала одна из участниц мероприятия, четырнадцатилетняя жительница Жуковского Татьяна Ерёменко.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее глава Подмосковья заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.