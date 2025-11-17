Паспорт во рту: россиянку не пропустили на таможне из-за курьеза

Россиянку не пропустили на таможне из-за паспорта во рту

Жительницу Мурманска Ксению не пропустили на таможне в турецком аэропорту, потому что она зажала загранпаспорт между губ, когда наклонялась за упавшей вещью. Таможенники посчитали, что россиянка «осквернила государственный символ», сообщает Baza .

Инцидент произошел в Алании, когда 35-летняя туристка, переносившая множество сумок и чемодан, уронила на пол повязанную на талии рубашку. Пытаясь поднять одежду и не выронить документы, Ксения рефлекторно зажала паспорт губами.

Когда подошла ее очередь на контроль, пограничники обратили внимание на этот жест и отказали россиянке в обслуживании. Попытка пройти контроль в другой очереди также не увенчалась успехом — сотрудники уже просмотрели запись инцидента с камер видеонаблюдения и снова не обслужили путешественницу.

В результате россиянку увели на беседу, где ей вынесли официальное предупреждение из-за «осквернения государственного символа». Сотрудники таможни не стали выяснять гражданство паспорта, пояснив, что «осквернению» не подлежат любые официальные или священные документы.

Ранее эксперты рассказали РИАМО, в чем смысл новых визовых ограничений Еврокомиссии для россиян и насколько жестко их будут соблюдать страны-члены Евросоюза.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.