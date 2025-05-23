«Парту Героя» в честь участника Великой Отечественной войны открыли в Клину

В деревне Новощапово увековечили память Швецова Николая Анатольевича. Он был директором местной школы с 1945 по 1975 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Войну Николай Анатольевич встретил в 33 года начальником трофейного отделения стрелковой дивизии 54 Армии Ленинградского и Прибалтийского Фронтов.

За его плечами участие в прорыве Ленинграда, бои за освобождение Прибалтийских республик. Был удостоен Ордена Красной Звезды.

Проект «Парта героя» реализует партия «Единая Россия». Члены местного отделения провели мероприятие вместе с учителями школы и отрядом юнармейцев. Открывала «Парту Героя» внучка Николая Анатольевича — Светлана Торченюк:

«Хочу поблагодарить вас не только от своего имени, но и от имени моей мамы, которая единственная из детей Николая Анатольевича сейчас здравствует. Новость о том, что будет открыта „Парта героя“ я встретила со слезами на глазах. Очень отрадно, что вы так трепетно, так внимательно относитесь к памяти тех, кто защищал Родину» — сказала она.

Право первой сесть за «Парту Героя» предоставили отличнице, награжденной знаком «Юнармейской доблести» 3-ей степени Эвелине Черновой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.