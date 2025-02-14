Парту Героя России Евгения Черняева открыли в одной из школ Ленинского округа

В подмосковном Ленинском городском округе состоялось торжественное открытие Парты Героя России Евгения Черняева в Бутовской школе № 1. Советский и российский инженер-конструктор, исследователь, командир глубоководного подводного аппарата «Мир» совершил свыше 400 погружений и провел под водой более 4 тысяч часов, включая погружение на дно Северного Ледовитого океана, где установил российский флаг и капсулу с посланием для будущих поколений, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Информацию, которую вы сегодня услышите, касается не только подвигов и достижений, но и формирования взглядов, причин, по которым наука стала выбором, и почему не жалко жизни, чтобы сделать столько открытий и достичь результатов. Эта информация очень ценна и важна. Ведь не всегда в интернете можно найти истину. В жизни и ее развитии важны не только экспериментальные подходы, но и личный опыт. Опыт, через который проходишь сам, и за которым следуют другие люди», — обратилась в ходе мероприятия заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова.

В мероприятии приняли участие представители администрации муниципалитета и депутатского корпуса, а также педагоги и активные ученики школы. Евгений Черняев продемонстрировал ученикам макет глубоководного аппарата «Мир-2», рассказал о своих погружениях к затонувшему «Титанику» и даже показал артефакты. В настоящее время Евгений Черняев продолжает работать в Институте океанологии и вносить вклад в развитие подводных исследований.

«В наше время подобные мероприятия имеют большое значение. Я очень рада, что есть такие люди, которые могут поделиться с нами интересными историями из своей жизни», — добавила учащаяся Бутовской школы № 1 Софья Седова.

Данное мероприятие было организовано в рамках партийных проектов «Новая школа» и «Историческая память» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что еще одну Парту Героя установили в Видновской школе № 1. Она посвящена Герою России, участнику СВО, видновчанину Рашиду Галиуллину, совершившему подвиг на линии боевого соприкосновения в 2023 году. Всего в Ленинском городском округе установлено уже 11 таких объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.